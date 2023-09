Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina va da in judecata Polonia, Ungaria si Slovacia din cauza restrictiilor pe care aceste state le-au impus pentru importurile de cereale ucrainene dupa ce Comisia Europeana a ridicat restricțiile impuse in luna mai, a declarat reprezentantul pentru comert al Ucrainei, Taras Kachka.

- Presedintele AUR, George Simion, s-a sansat intr-un val de ironoo la adresa premierului Marcel Ciolacu. L-a atacat pe seful PSD pe marginea importului de cereale si a esecului numit Schengen. Guvernul Romaniei asteapta din partea Ucrainei prezentarea Planului de actiune cu privire la masurile eficiente…

- Masura permisa de Uniunea Europeana a urmarit sa-i protejeze pe producatorii din Polonia, Romania, Ungaria, Slovacia si Bulgaria de marfurile ieftine, scutite de taxe, venite din Ucraina. Patru dintre ele au cerut prelungirea restrictiei, iar Polonia a anuntat chiar ca va lua aceasta masura si fara…

- Franta si Germania au semnalat, marti, ca se opun solicitarilor unor state din cadrul Uniunii Europene, printre care se numara Romania, privind prelungirea restrictiilor la importurile de cereale ucrainene, o initiativa catalogata ca fiind "inacceptabila" de Administratia de la Kiev, scrie Mediafax.Saptamana…

- Ministrul german al agriculturii, Cem Ozdemir, a criticat marti, 25 iulie, restrictiile impuse de Polonia la importurile de cereale din Ucraina, calificandu-le drept o simpla manevra de campanie electorala, potrivit Dpa și Agerpres . ”Nu se poate ca solidaritatea cu Ucraina sa fie subminata din cauza…

- Cinci state membre UE din Europa Centrala si de Est (CEE) vor cere impreuna miercuri Uniunii Europene sa extinda embargoul privind importurile de cereale din Ucraina dincolo de termenul limita care expira in 15 septembrie, pentru a preveni perturbari majore ale pietei, a declarat