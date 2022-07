Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina se pregateste sa atace Peninsula Crimeea de la Marea Neagra, anexata ilegal de Rusia in anul 2014, precum si Flota Rusa de la Marea Neagra stationata acolo, conform unui oficial guvernamental ucrainean, citat, marti, de DPA, conform Agerpres.

- Oficiali din Rusia, Ucraina, Turcia si din cadrul Organizatiei Natiunilor Unite se vor intalni „cel mai probabil” saptamana aceasta pentru a discuta reluarea exporturilor de cereale ale Ucrainei din Marea Neagra, a declarat, luni, ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, relateaza The Guardian.

- Turcia a anunțat ca Rusia și Ucraina au ajuns la o ințelegere in negocierile despre reluarea exporturilor de grane ucrainene prin Marea Neagra blocate de invazia rusa, scrie The Guardian. Discuțiile de la Istanbul dintre oficialii ucraineni, ruși, turci și ONU au avut loc in spatele ușilor inchise intr-o…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat ca Ucraina este cea care trebuie sa rezolve problema reluarii transporturilor de cereale prin deminarea porturilor sale, adaugand ca Moscova și-a indeplinit deja angajamentele necesare. Ucrainei ii revine sarcina de a rezolva problema reluarii transporturilor…

- Ministrul de Externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, a declarat ca Turcia incearca sa ajute la luarea masurilor de consolidare a increderii intre Rusia si Ucraina, facilitarea ieșirii navelor care transporta cereale din zona de razboi si inlaturarea minelor plasate in mare de Ucraina in regiunea orașului…

- Presedintele rus Vladimir Putin ar putea ordona trupelor sale sa se consolideze, sa sape transee si sa devina ”o excrescenta canceroasa” in Ucraina, dupa ce toate obiective principale au esuat, a avertizat ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, intr-un interviu oferit Sky News.