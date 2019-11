Stiri pe aceeasi tema

- Grupul civic Reset din Iași a anunțat, pe contul de Facebook, ca a depus o plangere penala impotriva lui Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, lui Orlando Șchiopu (foto). șeful ISU București-Ilfov și a lui Mihai Guța, fostul șef al ISUBIF in momentul tragediei din Colectiv.…

- Liderii democrati care se ocupa de ancheta Congresului american in cadrul procedurii de destituire a lui Donald Trump au transmis un ordin oficial prin care someaza Casa Alba sa le trimita, pana in 18 octombrie, o serie de documente legate de convorbirea cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski.…

- Fostul presedinte ucrainean Petro Porosenko, in prezent deputat al partidului de opozitie 'Solidaritatea europeana', a declarat, in Rada Suprema de la Kiev (parlamentul unicameral), ca asa-numita 'formula Steinmeier' - care a fost convenita la 1 octombrie de reprezentantii Grupului tripartit de contact…

- ”Confirm informatiile cu privire la demisia mea”, a scris Oleksandr Daniliuk pe Facebook, adaugand ca ramane in post pana cand Zelenski ii aproba demisia.Presedintia ucraineana a confirmat ca a primit scrisoarea de demisie a lui Daniliuk, numit in acest post in mai, adaugand ca presedintele…

- Parlamentul de la Kiev a adoptat, vineri, un proiect de lege initiat de presedintele Volodimir Zelenski privind elaborarea si instituirea unui plan de aparare a tarii in caz de agresiune armata sau conflict armat - transmite Ukrainska Pravda preluata de Radio Chisinau, potrivit Agerpres.Proiectul…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența a adus clarificari dupa ce un barbat a povestiti ca a salvat de la inec o fata in Vama Veche și s-a plans de lipsa de reacție a echipajului SMURD de pe mal. Arafat a explicat ca nu intra in atribuțiile echipajului SMURD sa intre in apa in…

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a anunțat, vineri, Dispeceratul Integrat din Bucuresti este functional si ca serviciilor 112, SMURD, Salvare si Pompieri li s-au alaturat acum si Politia si Jandarmeria. „Incepand de saptamana aceasta, Dispeceratul Integrat din Bucuresti este functional.…