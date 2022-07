Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sase persoane au murit si peste 30 ar putea fi prinse sub ruine dupa ce rachete rusesti Uragan au lovit sambata seara un bloc cu cinci etaje in orasul Ceasiv Iar, in regiunea Donetk din Ucraina, provocand prabusirea imobilului, a indicat guvernatorul Pavlo Kirilenko pe Twitter, potrivit Reuters.Guvernatorul…

- Scenariul din zilele trecute se repeta și o școala din Harkov a fost avariata de rachetele rusești ce au lovit-o din plin, semanand panica și groaza. Rachetele rusești au avariat o școala pentru copii cu deficiențe de vedere, joi, ceva mai devreme (7 iulie), potrivit oficialilor locali. Doua sute șaizeci…

- Rusia vrea sa stabileasca o legatura feroviara intre regiunea sa sudica Rostov si regiunile Donetk si Lugansk din estul Ucrainei, informeaza Reuters si TASS. „Acesta este unul dintre cele mai importante elemente de dezvoltare si restabilire a economiei, de restabilire a infrastructurii. Consideram ca…

- Serviciul de securitate ucrainean a anunțat ca a arestat un fost agent KGB care a ajutat la dirijarea unor atacuri cu rachete rusești care au ucis peste 50 de militari in vestul Ucrainei, in luna martie, relateaza Reuters. Fostul agent KGB a trimis rușilor locațiile țintelor de la centrul de pregatire…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat marti apelurile presedintelui francez Emmanuel Macron "de a nu umili" Rusia, afirmand ca pe "noi nu ne umilesc, pe noi ne ucid", relateaza publicatia online ucraineana Cenzor.net, citand un fragment dintr-un interviu acordat de Zelenski publicatiei…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a deplasat duminica, pentru prima data de la inceputul invaziei ruse, in estul tarii, in regiunea Harkov, de unde Moscova si-a retras in ultimele saptamani trupele pentru a le concentra pe alte fronturi, relateaza AFP, Reuters si DPA. „2.229 de case au fost…

- Președintele Vladimir Putin a anulat planurile ca armata rusa sa asalteze uzina de oțel(combinatul siderurgic) Azovstal din orașul-port ucrainean Mariupol și a declarat joi (21 aprilie) ca dorește ca forțele ucrainene de acolo sa fie inchise ermetic.Putin i-a dat ordinul lui Serghei Șoigu, ministrul…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat marti ca urmatoarea faza a „campaniei militare” a Rusiei in Ucraina a inceput. Aceasta este centrata pe „eliberarea completa” a regiunilor proruse Donetk si Lugansk, transmite EFE.„Operatiunea in estul Ucrainei are ca obiectiv, asa cum s-a anuntat deja,…