Stiri pe aceeasi tema

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki, venit vineri, 24 februarie, la Kiev la implinirea unui an de la inceputul ofensivei ruse contra Ucrainei, a anuntat ca, in plus fata de tancurile germane Leopard 2, Polonia va oferi Ucrainei inca 60 de tancuri poloneze PT-91 si este pregatita sa primeasca 2.500…

- In programul oficial al vizitei, pe langa o intalnire cu președintele Andrzej Duda, liderul american are un discurs adresat cetațenilor polonezi, de la Palatul Regal din Varșovia, la care poate participa și publicul larg, precum și o intalnire cu lideri politici ai structurii de aparare „București 9”,…

- In programul oficial al vizitei, pe langa o intalnire cu președintele Andrzej Duda, liderul american are un discurs adresat cetațenilor polonezi, de la Palatul Regal din Varșovia, la care poate participa și publicul larg, precum și o intalnire cu lideri politici ai structurii de aparare „București 9”,…

- Joe Biden a sosit, luni, la Kiev, primele imagini cu vizita sa in capitala ucraineana aparand in spațiul public undeva in jurul orei pranzului, mai intai pe Twitter și Telegram.Liderul de la Casa Albas-a intalnit cu președintele Volodimir Zelenski intr-o vizita-surpriza efectuata cu doar 4 zile inainte…

- A anuntat ca va zbura in Polonia, dar a ajuns in Ucraina, intr-o vizita surpriza. Joe Biden s-a intalnit in aceasta dimineata cu presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Este prima sa deplasare la Kiev ca președinte al SUA.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis se va intalni saptamana viitoare cu Joe Biden, in Polonia. Intalnirea are loc cu ocazia reuniunii liderilor din formatul NATO București 9 (B9), din care face parte și Romania. Președintele american Joe Biden va ajunge in Polonia luni, pentru o vizita programata…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a declarat miercuri, la Davos, ca se teme ca Rusia pregateste o noua ofensiva in Ucraina in urmatoarele luni, adaugand ca este crucial sa-i fie oferit sprijin suplimentar Kievului, constand in tancuri si rachete moderne, relateaza Reuters si Radio Polonia. "Ei (rusii)…

- Fondul Monetar International (FMI) a anuntat ca a aprobat un program de patru luni pentru Ucraina, menit sa mentina stabilitatea economica in urma invaziei rusesti si sa ajute la promovarea finantarii din partea donatorilor externi.Asa numitul Program de monitorizare cu implicarea Board-ului (PMB) a…