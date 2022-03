Ucraina recuperează controlul asupra Irpinului, situația în Mariupol e “catastrofală” In tot acest timp, Ucraina a castigat iar controlul asupra orasului Irpin, unul dintre fronturile de la portile Kievului. Insa, situatia devine din ce in ce mai dramatica la Mariupol. Primarul spune ca orasul-port este in pragul unei catastrofe umanitare, si trebuie evacuat complet. N-a mai ramas piatra pe piatra din Bișiv, o mica așezare situata la 35 de kilometri de Kiev, și aflata in calea forțelor ruse care incearca sa avanseze spre capitala. Devastata, directoarea școlii nu-și poate stapani lacrimile: „Mor, pentru ca unii oameni mari nu se pot ințelege. Este foarte greu, cand copiii sufera.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

