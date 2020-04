Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din zona de excludere de la Cernobil, din nordul Ucrainei, au intrat luni in a treia zi de lupta cu incendiul de padure din regiune, care este in continuare contaminata cu radiatii in urma accidentului nuclear din 1986, relateaza dpa, citata de agerpres.ro. Nivelul de radiatii din zona este…

- Un incendiu a izbucnit intr-o padure din zona de excluziune din jurul centralei nucleare abandonate de la Cernobil. La fata locului au fost trimise doua avioane cu pompieri si un elicopter, scrie Mediafax.ro. O padure a luat foc in zona de excluziune din jurul fostei centrale nucleare de la Cernobil,…

- Ucraina a semnalat duminica o creștere a radioactivitații din cauza unui incendiu de padure izbucnit ieri in zona de excluziune care inconjoara centrala din Cernobil, teatrul cei mai grav accident nuclear din istorie, scrie AFP.

- Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Neamț au intervenit duminica seara intr-o misiune de stingere a unui incendiu la o locuința particulara. Potrivit ISU Neamț, in jurul orei 22:27, prin apel la „112” pompierii au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu la…

- Astazi este Ziua europeana a numarului unic pentru apeluri de urgenta 112, este ziua oamenilor care raspund 24 de ore din 24 strigatelor de ajutor ale semenilor – dispecerii 112. Dispecerii sunt primii care vin in sprijinul celor aflati la nevoie, reusind sa induca calm apelantilor, sa-i indrume si…

- Flacari in apropiere de Timișoara. Pompierii au intervenit de urgența, in aceasta seara, pentru stingerea unui incendiu la un container care servește drept bucataria unui operator economic din Ghiroda. Peste 200 de persoane s-au atuoevacuat. Alerta a fost data la 112 in jurul orei 20.20. La fața locului…

- Kievul a cerut Iranului sa predea cutiile negre ale avionului de linie ucrainean, doborat langa Teheran in urma cu o saptamana, au anuntat miercuri autoritatile ucrainene, informeaza AFP. Parchetul General si Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au trimis o cerere oficiala in acest sens autoritatilor…

- CHIȘINAU, 8 ian - Sputnik. Pompierii au reușit sa stinga flacrilile care au cuprins o uzina din sectorul Rașcani al Capitalei. Focul a distrus mai multe bunuri din interiorul Cladirii. ” In seara zilei de 8 ianuarie 2020 angajații Inspectoratului General pentru Situații de Ugența au…