Ucraina nu mai poate exporta cereale pe cale terestră sau rutieră pentru că are lipsă infrastructura Ucraina a anuntat, miercuri, ca nu poate exporta cereale pe cale terestra sau rutiera spre celelalte tari europene, deoarece lipseste infrastructura, informeaza BBC News. „Este imposibil” sa transportam cerealele prin vestul Ucrainei spre tari vecine, a declarat Nikolai Gorbaciov, presedintele Asociatiei ucrainene a Cerealelor, citat de BBC. „Ucraina exporta sase-sapte milioane de tone de cereale si seminte pe luna prin porturile de la Marea Neagra. Dar prin punctele de frontiera din vest putem exporta cel mult un milion sau un milion si jumatate de tone”, a afirmat oficialul ucrainean. Ucraina… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia urmeaza sa ia masuri pentru a ''minimiza'' impactul embargoului asupra petrolului rus, decis de Uniunea Europeana pentru a pedepsi Moscova pentru ofensiva sa in Ucraina, a declarat miercuri Kremlinul, relateaza AFP. ''Aceste sanctiuni vor avea un impact negativ pentru Europa, pentru noi si…

- Franta va apara Finlanda si Suedia in cazul oricarei agresiuni militare, a anuntat Administratia Emmanuel Macron, in contextul in care Rusia a criticat deciziile celor doua tari nordice de a cere aderarea la NATO. „Orice stat care ar incerca sa testeze solidaritatea europeana prin vreo amenintare sau…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a cerut NATO si SUA sa nu mai livreze arme Kievului, daca „sunt cu adevarat interesate sa rezolve criza ucraineana”.Intr-un interviu publicat de agentia oficiala chineza Xinhua, Lavrov a afirmat de asemenea ca ofensiva rusa din Ucraina se desfasoara „conform…

- Social-democrații suedezi, aflați la guvernare, au inceput o dezbatere interna privind aderarea la NATO in urma razboiului din Ucraina, noteaza Euronews. Membrii partidului care s-au opus anterior aderarii Suediei la alianța – s-au intalnit pentru a discuta situația strategica a țarii. Liderul adjunct…

- Uniunea Europeana va impune mai multe sancțiuni impotriva Rusiei pe langa ultimul pachet anunțat marți, incluzand probabil masuri impotriva importurilor de petrol rusesc, a declarat miercuri, 6 aprilie, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Aceste sancțiuni nu vor fi ultimele noastre sancțiuni”,…

- Președintele Parlamentului European a declarat vineri, in timpul unei vizite la Kiev, ca cetațenii europeni sunt alaturi de Ucraina și vor ajuta la reconstrucția orașelor și localitaților sale dupa razboiul cu Rusia. Roberta Metsola, care a preluat funcția de președinte al Parlamentului European in…

- Guvernul Rusiei anunța ca a inceput relații diplomatice cu regimul taliban, aflat la putere in Afganistan. Anunțul a fost facut de ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, citat de agenția rusa TASS. Ministerul de Externe al Rusiei l-a acreditat pe „primul diplomat trimis la Moscova de noul guvern…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat ca trimiterea forțelor de menținere a pacii in Ucraina risca o confruntare directa intre Rusia și alianța militara NATO. Polonia a declarat saptamana trecuta ca va prezenta oficial o propunere pentru o misiune de menținere a pacii in Ucraina la urmatorul…