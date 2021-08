Stiri pe aceeasi tema

- ​Seful unei organizatii nonprofit din Kiev care îi ajuta pe belarusi sa scape de persecutii a fost dat disparut dupa ce nu a revenit de la alergarea de dimineata, a declarat luni un purtator de cuvânt al politiei ucrainene, transmite Reuters. Vitali Sisov, seful organizatiei Belarusian…

- Cancelarul Angela Merkel iși menține dorința organizarii unui summit UE-Rusia, cu toate ca liderii europeni au respins vineri o asemenea inițiativa, lansata de Germania și Franța, relateaza Agerpres , care citeaza Reuters. Cancelarul german a declarat luni ca negocierile cu Rusia ar fi folositoare pe…

- Klaus Iohannis efectueaza, miercuri si joi, o vizita de stat in Republica Estonia, la Tallinn. Presedintele va avea consultari politice cu omologul eston, Kersti Kaljulaid și intrevederi cu prim-ministrul Estoniei, Kaja Kallas, precum si cu presedintele Parlamentului eston, Juri Ratas, transmite Administratia…

- Președintele țarii Maia Sandu și liderii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Igor Dodon și Vladimir Voronin, sint in top trei persoane publice din Republica Moldova. Sint rezultatele studiului sociologic Rating Politic mai 2021, realizat de Intellect Group. In cadrul cercetarii au fost implicați…

- Cabinetul de Miniștri al Ucrainei a interzis avioanelor din Belarus sa foloseasca spațiul aerian ucrainean incepind cu 29 mai, ora 00:00. Despre acest lucru a anunțat pentru UNIAN serviciul de presa al Ministerului Infrastructurii din Ucraina. Astfel, avioanele din Belarus nu vor putea folosi Ucraina…

- Reținerea jurnalistului Roman Protasevici in Belarus va avea mari consecințe geopolitice, deoarece regimul lui Alexandr Lukașenko a trecut "linia roșie". Aceasta opinie a fost exprimata in cadrul emisiunii "Время Голованова" pe postul de televiziune "Ucraina 24" de catre președintele Comitetului Executiv…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența adopta HOTARAREA nr. 31 din 21.05.2021 privind aprobarea clasificarii țarilor/teritoriilor in funcție de rata de incidența cumulataArt.1 - Se aproba clasificarea țarilor/teritoriilor in funcție de rata de incidența cumulata, in vederea stabilirii persoanelor…

- Cetațeanul britanic avea 42 de ani și disparuse de acasa de vineri, dar familia acestuia a anunțat poliția abia luni dimineața. Pentru ca nu mai raspundea la telefon, rudele au cerut ajutorul autoritaților. Barbatul anunțase ca pleaca pe munte, dar nu precizase exact traseul. Dupa trei zile…