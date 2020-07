Ucraina le pune condiții românilor: Trebuie să prezinte un test cu rezultat negativ la COVID-19 ca să le permită intrarea De la 1 august, romanii care merg in Ucraina vor trebui sa prezinte la intrarea in tara vecina un test cu rezultat negativ la COVID-19, efectuat in ultimele 48 de ore, anunța www.rador.ro. Masura a fost adoptata dupa ce Romania a fost inclusa in lista zonelor rosii intrucat s-au depasit 40 de cazuri active la suta de mii de locuitori. Citește și: Adrian Streinu-Cercel: ‘Acest virus SARS-CoV-2 nu are de gand sa iasa prea curand din circulație. S-au dezvoltat multe mutații’ Persoanele care nu vor prezenta testul vor intra automat in carantina pentru 14 zile. Cetatenilor ucraineni… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

