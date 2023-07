Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit armatei ucrainene, rușii transfera forțe la Bahmut pentru inlocuirea luptatorilor Wagner. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a adus luni un omagiu cetatenilor americani care au luptat pentru apararea Ucrainei in fata invaziei ruse.

- UPDATE: Rusia a reactionat virulent fata de afirmatiile unui senator republican american, Lindsey Graham, care, intr-o discutie cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a spus ca ajutorul militar oferit Ucrainei de catre SUA este cel mai bun mod in care Washingtonul a cheltuit vreodata bani si…

- Rusia va fi invinsa la fel cum a fost invins nazismul in 1945, a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ieri, cu ocazia zilei de 8 mai, cand a fost celebrata victoria aliatilor asupra Germaniei naziste si sfarsitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, informeaza AFP, preluata de Agerpres.…

- In acest moment exista patru puncte fierbinti pe linia frontului: Mariinka, Bahmut, Avdiivka si sectorul Liman.„ Acolo luptele sunt crancene”, a declarat președintele Zelenski. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboi in timpul zilei de luni, 24…

- dupa cel dedin Bahmut si din jurul acestuia au fost epicentrul razboiului din Ucraina in ultimele luni, "In prezent, inamicul si-a sporit activitatea artileriei grele si numarul de atacuri aeriene, transformand orasul in ruine", a declaral generalul Oleksandr Sirski, relateaza Reuters, citat de RADOR. El…