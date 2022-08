Stiri pe aceeasi tema

- Forțele Armate ale Ucrainei au lovit puternic instalațiile de la Enerhodar, exploziile fiind inregistrate in zona centralei nucleare Zaporojie, precizeaza administrația militaro-civila a Enerhodar in canalul sau de Telegram. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fortele ruse au sugerat o incetare a focului in jurul centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei, informeaza luni DPA. ‘Conducerea Natiunilor Unite si diplomatul sef al UE nu ar trebui sa vorbeasca despre demilitarizare, ci despre introducerea unui incetari a focului’, a declarat Vladimir Rogov,…

- Rusia continua bombardamentele in mai multe zone ale Ucrainei, inclusiv in Zaporojie. Au fost semnalate noi atacuri in Harkov, iar pentru cele din Donețk de sambata, guvernatorul regional a transmis azi bilanțul victimelor. De cealalta parte, forțele de la Kiev au distrus un pod feroviar și unul rutier…

- Politicieni rusi au respins vineri cererile tarilor G7 ca Rusia sa restituie Ucrainei controlul centralei atomice de la Zaporojie, in timp ce vicepresedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, i-a acuzat pe „sceleratii” de la Kiev ca doresc sa creeze un nou Cernobil. Fostul președinte…

- Volodimir Zelenski ii indeamna pe oficialii de la Kiev sa pastreze tacerea cu privire la strategia militara a Ucrainei. ONU și SUA cer infiintarea unei zone demilitarizate in jurul centralei nucleare Zaporojie in contextul recentelor bombardamente.

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a propus stabilirea unui perimetru de securitate in jurul CNE Zaporojie și oprirea tuturor ostilitaților din vecinatatea centralei nucleare. Declarația sa a fost publicata pe site-ul oficial al organizației mondiale. „Facem apel la Forțele Armate ale Federației…

- Bombardarea centralei nucleare de la Zaporojie de catre Forțele Armate ale Ucrainei (AFU) reprezinta o amenințare reala la adresa securitații nucleare nu numai a republicii in sine, ci și a Europei, a afirmat in Ambasada Rusiei la Washington, intr-un mesaj publicat duminica pe canalul de Telegram…

- Explozii si tiruri de arme automate au fost auzite miercuri in Enerhodar – oras ocupat de trupele ruse – in zona unde se afla reactoarele centralei nucleare din Zaporojie (sudul Ucrainei), relateaza publicatia ucraineana Focus, citand mai multe conturi locale de Telegram. Potrivit unor martori, incidentul…