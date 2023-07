Chiar și in cele mai bune vremuri, extinderea UE duce la o diluare a puterii membrilor existenți. Iar daca aceasta inseamna și un cost economic, rezistența crește și mai mult. In plus, daca nu exista niciun motiv imperios de securitate, iar candidații trag de timp in privința reformelor, procesul se blocheaza din nou, subliniaza Politico. […] The post Ucraina incurca socotelile. Cat se va mai extinde Uniunea Europeana? first appeared on Ziarul National .