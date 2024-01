Stiri pe aceeasi tema

- Barbatii ucraineni cu varste cuprinse intre 25 si 60 de ani care locuiesc in strainatate vor primi citatii sa se prezinte la serviciul militar, a declarat ministrul apararii, Rustem Umerov, citat de BBC. Ministrul a spus ca este vorba despre o "invitatie", dar a sugerat ca vor exista sanctiuni impotriva…

- Ministerul Apararii de la Kiev a raportat ca Ucraina isi crește producția de drone de tip kamikaze și, de asemenea, intenționeaza sa produca pe teritoriul sau muniție de 155 mm intr-o cantitate care va putea acoperi diferența dintre nevoile armatei și ajutorul oferit de parteneri, conform Ukrainskaia…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat astazi ca, in ultimele șase luni, mai mulți lideri europeni au incercat sa inițieze negocieri cu Rusia, cu privire la conflictul din Ucraina, evitand implicarea directa a Kievului in aceste discuții.

- Achiziții supraevaluate și numeroase nereguli au fost descoperite intr-o unitate militara din Ucraina, in urma carora Kievul a pierdut aproape un milion de euro. Ministerul Apararii a anuntat marti ca a declansat urmariri penale, fara a preciza cine este cu exactitate vizat de ancheta autoritaților.

- Rusia a inregistrat unele dintre cele mai mari pierderi din 2023 in batalia de la Avdiivka, se arata in cea mai recenta evaluare a serviciilor secrete britanice. Ministrul ucrainean al Apararii, Rustem Umerov, a anunțat sambata ca pierderile rusești in Avdiivka s-au ridicat la aproximativ 4.000 de…

- Romania si Ucraina vor avea ''o abordare noua'' pentru a preveni atacurile rusesti cu drone asupra infrastructurii strategice a Ucrainei, la frontiera cu Romania, a declarat, miercuri, la Kiev, premierul roman Marcel Ciolacu, conform Agerpres.Acesta a subliniat ca, pana in acest moment, "nu exista…

- Drone maritime ucrainene au lovit in ultimele 72 de ore doua nave ale Flotei Ruse de la Marea Neagra in apropierea portului Sevastopol, din peninsula Crimeea, anexata ilegal de Rusia in 2014, a declarat vineri agentiei locale de stiri Ukrinform o sursa din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei…

- Ministrul ucrainean pentru digitalizare, Mihailo Fedorov, a prezentat miercuri o asa-numita „mantie invizibila”, despre care afirma ca poate ascunde soldatii pentru a nu fi depistati de camerele cu termoviziune si de drone, relateaza CNN.