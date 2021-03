Ucraina intareste controalele la frontiera si le cere persoanelor care intra in tara un test negativ la coronavirus, a declarat marti ministrul Sanatatii, Maksim Stepanov, dupa ce s-a inregistrat cea mai ridicata rata de decese zilnice din cauza COVID-19, potrivit Reuters. Noul regim a fost aprobat luni seara de guvern si a intrat in vigoare. Marti dimineata, Stepanov a declarat ca Ucraina a inregistrat 333 de decese legate de coronavirus in ultimele 24 de ore, un numar record. Precedentul record a fost de 289 de decese la 17 martie. Ucraina, tara de 41 de milioane de locuitori, este afectata…