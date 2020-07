Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko a negat, duminica, faptul ca fostul vicepreședinte american Joe Biden l-a abordat vreodata în legatura cu Burisma, o companie energetica ucraineana din a carei conducere a facut parte și Hunter Biden, fiul lui Joe Biden, relateaza Politico.eu. ”Raspunsul…

- „Astazi am primit un test pozitiv cu coronavirusul. Vesti neasteptate tinand cont ca atat eu cat si familia mea respectam toate regulile in continuare - masti, manusi, contact minim", a scris prima doamna a Ucrainei pe Twitter. Aceasta afirma ca se simte bine, nefiind spitalizata, dar ca se va izola…

- Olena, soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a anunțat vineri ca a fost diagnosticata cu noul coronavirus dar ca soțul ei și cei doi copii ai cuplului au fost testați negativ, relateaza Reuters. „Astazi am primit un test pozitiv cu coronavirusul. Vești neașteptate ținand cont ca…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost amendat cu 1.250 de dolari pentru ca a incalcat restrictiile privind pandemia de coronavirus, au anuntat miercuri autoritatile de la Kiev, potrivit DPA. Intr-o fotografie aparuta saptamana trecuta, Zelenski si membri ai echipei sale sunt…

- Politia ucraineana va investiga daca presedintele Volodimir Zelenski a incalcat restrictiile antiepidemice instituite in Ucraina mergand la o cafenea impreuna cu membri ai echipei sale si cu alti functionari in timpul unei vizite in orasul Hmelnitki, situat la circa 340 de kilometri de capitala Kiev,…

- Doi militari ucraineni au fost raniti in atacurile lansate de rebelii prorusi din Donbas – a informat sambata dimineata Comandamentul Fortelor Unite, potrivit rador.ro.Potrivit militarilor ucraineni, in ultimele 24 de ore separatiștii au lansat zece atacuri asupra pozițiilor fortelor armate…

- Fortele armate ucrainene si separatistii pro-rusi din estul Ucrainei au inceput un nou schimb de prizonieri, a anuntat joi biroul de presa al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Acesta este primul schimb de prizonieri din 2020, iar Ucraina va lua acasa…

- "Avand in vedere simularile modelelor numerice rulate in cadrul Administrației Naționale de Meteorologie privind deplasarea norului de fum din zona Cernobil, Ucraina, in perioada 15 – 17 aprilie 2020, se estimeaza ca direcția dominanta a vantului va fi dinspre vest – nord-vest catre est – sud-est…