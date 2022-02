Dovezile arata ca Rusia pregatește ”cel mai mare razboi in Europa de la 1945”, a declarat premierul britanic Boris Johnson pentru BBC . In același timp, duminica va continua dialogul diplomatic cu o noua convorbire telefonica intre președintele rus Vladimir Putin și omologul sau francez Emmanuel Macron. Ministerul apararii din Ucraina a transmis ca a inregistrat alte incalcari ale armistițiului in regiunile controlate de separatiștii proruși. 12.12 Ministrul bielorus al apararii acuza o intensificare a activitaților militare de la granița cu Ucraina, adaugand ca exercițiile militare comune cu…