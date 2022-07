Ucraina este ”sub stres constant”, spune Prima Doamnă Olena Zelenska Prima doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, a declarat pentru BBC ca intreaga țara este „sub stres constant”. Afirmațiile Primei Doamne a Ucrainei vin la cateva ore dupa ce au fost raportate mai multe atacuri cu rachete in țara, inclusiv in regiunea Kiev. „Suntem sub stres constant din 24 februarie…”, a spus ea. Olena Zelenska a explicat ca guvernul pune in aplicare masuri prin care ucraineni sa beneficieze de ajutor pentru sanatatea lor mintala cu sprijinul Organizației Mondiale a Sanatații. „Avem nevoie de ajutor de la experți și de aceea am abordat OMS care ne ajuta cu suport psihologic”. Doamna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

