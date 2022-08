Stiri pe aceeasi tema

- O nava sub pavilion strain a sosit sambata in Ucraina, pentru prima data de la inceputul razboiului, in februarie, și va fi incarcata cu cereale, a declarat ministrul ucrainean al Infrastructurii, Oleksandr Kubrakov, conform Reuters și Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Alte trei nave cu cereale au plecat din porturile ucrainene și se indreapta spre Turcia pentru inspecție, a anunțat, vineri, ministerul turc al Apararii.Cele trei nave sunt incarcate cu un total de 58.000 de tone de porumb, potrivit global.chinadaily.com.cn. Ministrul turc al apararii Hulusi Akar a…

- O echipa comuna a finalizat cu succes inspectiile la prima nava incarcata cu cereale din Ucraina destinate exportului de la inceputul agresiunii militare ruse in februarie, a anuntat miercuri Ministerul turc al Apararii, conform AFP si DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Primul transport de cereale din Ucraina va parasi portul Odesa, luni, in conformitate cu termenii acordului cu Rusia semnat la Istanbul, a anunțat Ministerul turc al Apararii. „Cargoul Razoni, sub pavilion Sierra Leone, incarcat cu porumb, va parasi portul Odessa cu destinația Liban la ora 08:30”, a…

- UPDATE – Prima nava cu cereale a parasit portul Odesa, relateaza CNN Turk. Ministerul turc al Apararii a anuntat ca cargoul Razoni, sub pavilion Sierra Leone, incarcat cu porumb, va pleca spre Liban, la ora locala 8:30, care coincide cu ora Moscovei. Duminica, Ministerul turc al Apararii a anuntat ca…

- Nu trece zi fara ca Europa și lumea intreaga sa se uite cu ingrijorare catre situația din Ucraina. Au trecut cinci luni de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, iar printre victimele acestui razboi se numara și cadre medicale. Adica salvatorii de vieți. Ministerul ucrainean al Sanatații a anunțat ca…

- Razboi in Ucraina, ziua 145. Zelenski ii demite pe șeful serviciului de securitate de stat și pe procurorul general. Ivan Bakanov este acuzat ca nu s-a implicat suficient in apararea Harkovului și ca ”s-a gandit doar la sine”.

- Ministerul ucrainean al Sanatatii a precizat, joi, intr-o declaratie, ca peste 48.000 de copii s-au nascut in Ucraina, de la inceputul razboiului, potrivit news.ro, citata de hotnews.ro. Cei mai multi copii s-au nascut in regiunile Lviv, Dnipropetrovsk si Odesa incepand cu 24 februarie. Totodata, autoritatile…