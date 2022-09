Ucraina le-a cerut luni locuitorilor din Peninsula Crimeea, anexata de Rusia, sa pregateasca adaposturile antiaeriene și sa se aprovizioneze cu provizii, in special cu apa potabila, in contextul in care Kievul iși continua planurile pentru o contraofensiva majora care sa alunge trupele ruse de pe teritoriul ucrainean ocupat, relateaza Reuters și The Guardian . De saptamani intregi, oficialii ucraineni le transmit locuitorilor din zonele sudice ocupate sa fie pregatiți și sa se evacueze inainte de lansarea contraofensivei. Cu toate acestea, avertismentul de luni este unul special pentru ca el este…