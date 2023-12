Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile prezidențiale din Rusia vor avea loc la 17 martie 2024. Consiliul Federației a stabilit data alegerilor prezidențiale pentru 17 martie 2024. Camera a aprobat in unanimitate rezoluția respectiva. "Se desemneaza alegerea președintelui Federației Ruse la 17 martie 2024. Prezenta rezoluție intra…

- Rusia ar putea incepe mobilizarea completa dupa alegerile prezidențiale din martie, anul viitor, a declarat secretarul Consiliului Național de Securitate și Aparare al Ucrainei, Oleksii Danilov, transmite The Guardian.

- Regiunile ocupate din Ucraina vor vota si la alegerile prezidentiale din Rusia de anul viitor. Putin nu și-a anunțat inca candidatura in mod oficial pentru un nou mandat, dar toate indiciile arata ca acest lucru se va intampla cat mai curand.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ia in considerare "argumentele pro si contra" organizarii alegerilor prezidentiale in primavara anului viitor, a declarat vineri ministrul sau de externe Dmitro Kuleba, citat de Reuters."Nu inchidem aceasta pagina. Presedintele Ucrainei ia in considerare…

- Vladimir Putin ar urma sa-și anunțe candidatura la alegerile din martie 2024 in timpul unei conferințe programate in noiembrie, scrie ziarul rus Kommersant, care citeaza oficiali din administrația prezidențiala. O victorie la acest scrutin i-ar asigura puterea președintelui rus pana in 2030. Potrivit…

- Candidatii republicani la alegerile prezidentiale din Statele Unite, de anul viitor, s-au confruntat intr-o noua dezbatere televizata in platourile Fox Business din California. Temele principale au fost imigratia, sanatatea, economia si razboiul din Ucraina.

- Premierul canadian Justin Trudeau a prezentat miercuri scuze dupa ce fostul presedinte al Camerei Comunelor a elogiat un veteran nazist in timpul unei sesiuni la care a fost prezent si presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite Reuters. Trudeau a spus ca regreta in mod special situatia jenanta…

- Publicația economica Vedomosti scrie ca oficialii de la Kremlin sunt cei care iau in calcul un astfel de candidat, pentru a asigura legitimitatea alegerilor și pentru a aduce la urne mai mulți oameni. Kremlinul ia in considerare candidatura lui Alexei Venediktov sau a unui personaj asemanator la alegerile…