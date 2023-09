Stiri pe aceeasi tema

- „Reiterez condamnarea ferma a atacurilor repetate ale Rusiei impotriva populației și a infrastructurii civile ucrainene, inclusiv cele asupra porturilor ucrainene de pe Dunare, din apropierea frontierei cu Romania. Aceste atacuri, profund nejustificate, incalca normele de drept internațional, fiind…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca a fost informat ‘in timp real’ de Ministerul Apararii Nationale de descoperirea unor componente care par a fi ale unei drone, pe teritoriul Romaniei. ‘Inainte de a vorbi despre Summit, doresc sa ma refer la informatiile de ultima ora privind identificarea,…

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a confirmat miercuri pentru Antena 3 CNN ca bucați, care pot fi dintr-o drona lansata de Rusia asupra porturilor ucrainene de la Dunare, au facut gasite in judetul Tulcea, in zona localitatii Plauru.„S-a vazut ca intr-un inteval destul de redus din punct de vedere temporal…

- Ministerul Apararii al Rominiei infirma in mod categoric informațiile din spațiul public cu privire la o așa-zisa situație aparuta in cursul nopții de 3 spre 4 septembrie, in care drone rusești ar fi cazut pe teritoriul național al Romaniei, se arata intr-un comunicat al MApN. "Structurile cu responsabilitați…

- 25 de drone lansate de ruși au atacat duminica regiunea Odesa. Infrastructura portuara a fost avariata și cel puțin doua persoane au fost ranite, au anunțat autoritațile ucrainene, potrivit Reuters.

- Au fost, din nou, bombardamente rusesti la granita Romaniei. Kievul a respins zeci de drone de fabricatie iraniana in Odesa, iar mai multe explozii au fost inregistrate la Reni si Izmail. Deflagratiile s-au auzit inclusiv in Romania. Nu este pentru prima

- Trupele ruse au lansat un nou atac combinat asupra orașelor ucrainene, in noaptea de duminica spre luni, folosind atat rachete de croaziera, cat și drone de tip kamikaze. Explozii au fost raportate in orasele Odesa și Zaporojie, iar autoritatile ucrainene au anuntat distrugeri și raniți in urma bombardamentelor,…

- Rusia a afirmat sambata ca a respins un atac ucrainean cu drone care viza o rafinarie de petrol din regiunea Briansk, la granita cu Ucraina, transmite AFP."Sistemele rusesti de aparare antiaeriana din districtul Novozibkov au respins in cursul noptii un atac al fortelor ucrainene asupra rafinariei…