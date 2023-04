Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina intensifica epurarea agenților dubli din serviciul sau de spionaj, declarand ca tradatori de nivel inalt au pus umarul sa ajute invazia rusa de anul trecut, ajutand forțele inamice sa cucereasca orașul Herson din sud și centrala nucleara Cernobil din nord.

- In cursul zilei de astazi, serviciul de presa al Kremlinului a anunțat ca președintele Federației Ruse a vizitat Statul major al Gruparii de trupe Dnipro, care indeplinește misiuni pe direcția Herson. Astfel, s-a facut public traseul dictatorului in țara in care a comandat mii de crime. Dupa auzirea…

- Ucraina reacționeaza dupa informațiile false care au generat panica in randul cetațenilor și al Occidentului. In cursul serii de duminica, șeful armatei private a lui Putin, Evgheni Prigojin, a declarat ca grupul Wagner a cucerit orașul Bahmut, un simbol al luptei dintre Rusia și Ucraina. La scurt timp,…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri, 29 martie, ca omologul sau rus Vladimir Putin ar putea sa vina in vizita in Turcia la 27 aprilie cu ocazia inaugurarii primului reactor nuclear al tarii construit de compania de stat rusa pentru energie nucleara Rosatom, informeaza Reuters…

- Kievul a inființat un grup de lucru pentru a schimba programa școlara, adaptand-o la realitatea razboiului, și a pentru a combate propaganda rusa. In materia predata elevilor, profesorii explica cand și cum a izbucnit conflictul, folosind expresii precum „invazie pe scara larga”, „putinism”, „imperiu…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a inregistrat peste 40 de incidente semnificative care au afectat centralele nucleare ucrainene de la inceputul invaziei ruse, conform celui mai recent raport. „Am avut noroc ca nu s-a produs inca un accident nuclear, asa ca trebuie sa facem tot ce…

- Kremlinul a respins vineri relatarile aparute in mass-media conform carora directorul CIA, William Burns, ar fi calatorit la Moscova pentru a-i propune un plan secret de pace ce ar presupune ca Ucraina sa cedeze teritorii catre Rusia, informeaza Reuters si TASS. Intrebat daca Burns a propus Moscovei…

- Vladimir Osecikin, un disident rus care a fugit in Franta inca din 2015, spune ca un numar tot mai mare de oficiali rusi de rang inalt dezerteaza in Occident, nemultumiti de razboiul Kremlinului din Ucraina. El a declarat intr-un interviu pentru CNN ca fosti generali si agenti de informatii se numara…