- Cadavrele a cel putin 20 de barbati in haine civile au fost gasite zacand pe o singura strada, sambata, dupa ce fortele ucrainene au recucerit orasul Bucha, in apropiere de Kiev, de la trupele ruse. Mai multe inregistrari video cu imaginile socante sunt distribuite pe retele sociale. Unul dintre cadavrele…

- Aproape 300 de persoane au trebuit inhumate "in gropi comune" la Bucea - oras situat la nord-vest de capitala ucraineana Kiev - teatru al unor lupte feroce, recucerit de soldati ucraineni, a declarat sambata pentru AFP primarul asezarii, Anatoli Fedoruk. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un accident rutier s-a produs sambata dupa-amiaza la iesirea din Targu Frumos. Un adolescent a ramas incarcerat. O masina in care se aflau persoane din Ucraina, printre care trei copii, a iesit in decor. Patru persoane din autoturism s-au autoevacuat, dar un adolescent in varsta de 16 ani a ramas incarcerat.…

- UPDATE 4 Aproximativ 300.000 de persoane din Herson raman fara alimente și medicamente, anunța Ministerul ucrainean de Externe, citat de Sky News. Sute de mii de persoane din orașul ocupat se pare ca se lupta pentru a avea acces la alimente și la provizii medicale. Orașul din sudul țarii, candva un…

- Razboi in Ucraina, ziua 22: Rușii au bombardat teatrul din Mariupol, unde se adaposteau peste 1000 de persoane. Președintele SUA il acuza pe Putin de „crime de razboi” Razboi in Ucraina, ziua 22: Rușii au bombardat teatrul din Mariupol, unde se adaposteau peste 1000 de persoane. Președintele SUA il…

- Orașul-port Mariupol este bombardat de ruși de mai bine de o saptamana. Autoritațile vorbesc despre o adevarata catastrofa umanitara, dupa ce orașul cu peste 400.000 de locuitori a ramas fara apa, caldura și electricitate. Pana acum ar fi murit cel puțin 1.300 de civili. Miercuri, rușii au bombardat…

- Miercuri, 9 martie, o serie de fotografii tulburatoare au fost publicate de catre un jurnalist ucrainean. Fotografiile dureroase arata cum zeci de trupuri sunt lasate intr-o groapa comuna din orașul asediat Mariupol din sudul Ucrainei.Imaginile publicate de „Associated Press” arata un grup de barbați,…

- Echipa de jurnaliști a televiziunii britanice Sky News a fost atacata la inceputul acestei saptamani intr-o zona de langa capitala ucraineana. Corespondentul Stuart Ramsay a fost ranit iar cameramanul Richie Mockler a fost nimerit de doua ori in echipamentul de protecție. Totul s-a intamplat luni in…