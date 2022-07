Stiri pe aceeasi tema

- Steagul ucrainean a fost din nou arborat pe Insula Serpilor din Marea Neagra, a transmis luni armata ucraineana, dupa ce fortele ruse s au retras din acest loc strategic saptamana trecuta, relateaza Reuters.Operatiunea militara s a incheiat, iar teritoriul Insula Serpilor n.r. s a intors sub jurisdictia…

- Forțele de aparare ucrainene au ridicat drapelul Ucrainei pe Insula Șerpilor, dupa ce au forțat retragerea Rusiei de pe acest teritoriu de importanța strategica, a declarat luni, in cadrul unui briefing, o purtatoare de cuvant a Comandamentului militar de Sud, capitanul Natalia Humeniuk, relateaza …

- Forțele armate ucrainene au ridicat drapelul țarii lor pe Insula Șerpilor, dupa ce Rusia și-a retras saptamana trecuta trupele de pe acest teritoriu important din punct de vedere strategic in Marea Neagra, a anunțat luni o purtatoare de cuvant a Comandamentului militar de Sud, capitanul Natalia Humeniuk,…

- Armata rusa a anunțat joi ca s-a retras de pe Insula Șerpilor, o poziție strategica din Marea Neagra cucerita de Moscova in primele zile ale invaziei și care a fost bombardata ucraineana in ultimele saptamani. Ministerul rus al apararii a afirmat ca scopul retragerii este acela de a arata ca Moscova…

- UPDATE Rusia a anuntat marti ca a respins o tentativa „nebuneasca” a fortelor Kievului de a recuceri Insula Serpilor, un teritoriu simbolic cucerit de Moscova in Marea Neagra la inceputul ofensivei sale in Ucraina, relateaza AFP. Insula Serpilor a devenit la inceputul razboiului un simbol al rezistentei…

- Razboi in Ucraina, ziua 90. Au trecut trei luni de cand Rusia a invadat Ucraina: o perioada in care forțele ruse au provocat moarte și distrugeri ample in aceasta țara și au silit milioane de oameni sa fuga din calea razboiului. Volodimir Zelenski a facut

- Contraatacuri ucrainene de succes in nord-estul regiunii Harkov au pus bazele unei contraofensive ulterioare in aceasta direcție. Acum, Forțele Armate ale Ucrainei pot, in zilele urmatoare, sa impinga trupele ruse din raza de acțiune a artileriei care ajunge la Harkov. Acest lucru este raportat de Institutul…

- Mai multe sisteme antiaeriene si o unitate de comunicatii au fost distruse in aceste atacuri, afirma Comandamentul Sud al armatei ucrainene. Acesta mai sustine ca 42 de soldati rusi au fost ucisi in raidurile cu rachete asupra Insulei Serpilor, relateaza duminica agentia DPA.Nici atacul si nici victimele…