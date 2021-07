Stiri pe aceeasi tema

- Franta are o responsabilitate morala pentru ocuparea unor parti ale regiunilor Donetk si Lugansk (estul Ucrainei), precum si pentru anexarea peninsulei Crimeea, a declarat secretarul Consiliului pentru Securitate Nationala si Aparare (SNBO) din Ucraina, Aleksei Danilov, intr-un interviu aparut marti…

- Un medic militar ucrainean a fost ucis, iar un militar a fost ranit in atacuri ale unor combatati teroriști pro-rusi in Donbas, in estul tarii. Teroriștii pro-ruși au atacat duminica mai multe pozitii ale fortelor Kievului cu arme de foc, mitraliere si lansatoare de grenade, anunta pe Facebook…

- Ucraina si SUA incep luni un exercitiu implicand 30 de tari in Marea Neagra si in sudul Ucrainei, in pofida apelurilor Rusiei de a anula aceste manevre, relateaza Reuters. Exercitiul Sea Breeze 2021 intervine dupa o crestere a tensiunilor intre NATO si Moscova, care a declarat saptamana trecuta ca a…

- Ucraina a provocat furia Moscovei, duminica, in momentul dezvaluirii echipamentului pentru turneul final al EURO 2020 (11 iunie-11 iulie), pe care figureaza Crimeea anexata de rusi si sloganuri nationaliste, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Pe Facebook, Andrei Pavelko, presedintele Federatiei ucrainene…

- Ucraina intenționeaza sa foloseasca exercițiile Sea Breeze-2021 pentru a obține armament și muniție moderne, care sa fie predate, in secret, trupelor și formațiunilor naționaliste concentrate langa regiunile Donețk și Lugansk, necontrolate de autoritațile de la Kiev, a avertizat reprezentantul oficial…

- Soigu a sustinut ca Ucraina incearca sa destabilizeze situatia din Donbas, unde trupele ucrainene se confrunta cu separatistii pro-rusi intr-un conflict soldat cu aproape 14.000 de morti incepand din 2014.Peste 20 de nave militare ruse au desfasurate manevre in Marea Neagra impreuna cu forte aeriene…

- Joe Biden i-a propus marți omologului sau rus Vladimir Putin sa organizeze o reuniune la nivel înalt "într-o țara terța" în "urmatoarele luni" pentru a "construi o relație stabila și previzibila cu Rusia", a anunțat Casa Alba, potrivit AFP.Într-o…