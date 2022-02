Ucraina a semnalat radiații: Istorie interminabilă – Cernobîlul de lângă noi (VIDEO) Ucraina avertizeaza ca s-au semnalat creșteri ale radiațiilor la Cernobil, dupa luptele intense purtate in zona cu rușii care au ocupat acel loc de ieri. Locul poarta cu sine o „istorie nucleara” ce a marcat umanitatea. Cat de periculos este acest loc pentru Romania? Sa ne reamintim. In ucraineana Чорнобиль, transliterat: Ciornobil, in rusa Чернобыль…26 aprilie 1986, ora locala 1:22 minute si 44 de secunde. In cursul unei incercari la putere scazuta, ceruta de autoritatea centrala de la Moscova, reactorul numarul 4 al centralei ucrainene de la Cernobil (110 km nord de Kiev) a atins in cateva secunde… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

