- Cel putin un militar rus este dat disparut dupa atacul ucrainean efectuat vineri cu rachete care au tintit cartierul general al Statului Major al Flotei ruse de la Marea Neagra, in orasul Sevastopol din Crimeea, a anuntat Ministerul rus al Apararii, in timp ce Ministerul ucrainean al Apararii afirma…

- “Inamicul a efectuat un atac cu racheta asupra cartierului general al flotei”, a scris pe Telegram guvernatorul instalat de Moscova in orasul Sevastopol, Mihail Razvojaiev, precizand ca un bilant al victimelor potentiale “este in curs de stabilire” si ca fragmente au cazut langa un teatru din apropiere, …

- Ucraina a efectuat vineri o lovitura cu racheta asupra Statului Major al Flotei ruse din Marea Neagra situat in centrul orasului Sevastopol, in Crimeea, a indicat un responsabil local, citat de AFP, EFE si Reuters, conform Agerpres."Inamicul a efectuat un atac cu racheta asupra cartierului general…

- Au fost atacuri, azi noapte, in toate porturile ucrainene de pe Dunare. Sint informații ca au fost auzite alarme aeriene și explozii in Reni, Izmail și Chilia. Pe de alta parte, Ucraina a atacat masiv, in timpul nopții, principalul port din Crimeea, Sevastopol. Șantierul naval al flotei ruse din Marea…

- Ucraina a atacat masiv, in timpul nopții, principalul port din Crimeea, Sevastopol. Șantierul naval al flotei ruse din Marea Neagra a fost lovit cu rachete. Guvernatorul rus al Crimeei a anunțat ca a fost lovita și o uzina in care se construiesc și se repara nave militare. 24 de oameni ar fi fost raniți.

- Ministerul rus al Apararii a transmis, marți, ca a dejucat mai multe atacuri ale ucrainenilor cu drone maritime asupra navelor sale marine și civile din Marea Neagra, relateaza Reuters. Kievul neaga insa acuzațiile și spune ca forțele sale nu au atacat niciodata obiective civile. In același timp, un…

- Autoritatile ruse au anuntat, marti dimineata, respingerea unui atac asupra unei nave comerciale pe Marea Neagra, atribuind agresiunea Ucrainei, care insa sustine ca nu a comis niciun atac. Ministerul rus al Apararii a transmis ca a respins, marti, un atac cu rachete asupra unui vas comercial, informeaza…

- Situația escaladeaza la granița noastra cu puțin inainte ca in Romania sa inceapa antrenamentele pentru formarea pilotilor ucraineni pe avioane americane de vanatoare de tip F-16, ce vor dura cel puțin jumatate de an. Secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken, a discutat cu ministrul roman de Externe,…