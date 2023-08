Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat 17 drone in noaptea de vineri spre sambata in incercarea de a lovi regiunile de nord, centrale si de vest ale Ucrainei, au anuntat sambata fortele aeriene ucrainene, transmite Reuters.Aviatia militara ucraineana a adaugat ca 15 drone Shahed, de fabricatie iraniana, lansate de Rusia, au…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat marți ca a zadarnicit o serie de bombardamente cu drone maritime lansate de Ucraina asupra vaselor sale militare și civile din Marea Neagra, relateaza Reuters.

- UPDATE Ministerul de Externe rus a acuzat luni Ucraina de comiterea unui atac asupra podului Kerci, care leaga Crimeea – peninsula ucraineana anexata ilegal de Moscova in 2014 – de Rusia, cu implicarea Washingtonului si a Londrei, informeaza luni Reuters si DPA. ”Atacul de astazi asupra podului din…

- Rusia a acuzat marti Ucraina ca a lansat un atac cu drone asupra Moscovei si a regiunii mai ample din jurul capitalei ruse, atac care a perturbat zborurile la unul dintre principalele aeroporturi din capitala, transmite Reuters, citat de Agerpres.ro. Cel putin trei drone au fost interceptate in spatiul…

- Rusia a acuzat marti Ucraina ca a lansat un atac cu drone asupra Moscovei si a regiunii mai ample din jurul capitalei ruse, atac care a perturbat zborurile la unul dintre principalele aeroporturi din capitala, transmite Reuters. Cel putin trei drone au fost interceptate in spatiul aerian de deasupra…

- Cel puțin 21.000 de mercenari Wagner au fost uciși in Ucraina in timpul invaziei rusești a țarii, a spus președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, duminica. Liderul ucrainean spune ca gruparea lui Evgheni Prigojin a suferit „pierderi enorme”, mai ales in estul Ucrainei, acolo unde luptau „cele mai…

- Forțele ucrainene de la Kiev au declarat vineri ca au doborat 36 de rachete și drone rusești in capitala și in jurul acesteia in cursul nopții, iar doua persoane au fost ranite de resturile cazute, inainte ca autoritațile sa ridice alertele de raid aerian in cea mai mare parte a țarii.Rusia a lansat…

- Ucraina a fost atacata cu 54 de drone iraniene, in același timp, in noaptea de sambata spre duminica. 36 dintre acestea au fost doborate, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. Luni dimineața, rușii au lansat un nou atac masiv cu drone și rachete asupra Kievului, relateaza CNN. In mesajul de duminica…