Ucraina a anuntat joi ”un coridor umanitar” in Marea Neagra, pentru a elibera navele de marfa care au fost blocate in porturile sale de cand Rusia a lansat o invazie pe scara larga in Ucraina, pe 24 februarie 2022. Coridorul este un nou test al blocadei de facto a Rusiei, de cand Moscova a abandonat luna trecuta un acord care permitea Kievului sa exporte cereale. ”Inregistrarea este acum deschisa si coordonatorul lucreaza deja”, a declarat purtatorul de cuvant al Marinei Ucrainene, Dmitro Pletenciuk, citat de Interfax Ucraina. El nu a oferit mai multe detalii, in timp ce o sursa din industrie…