- Finala Eurovision 2022 are loc acum la Torino, iar show-ul e transmis in direct la TVR 1. Cantarețul WRS este cel care a reușit sa duca din nou Romania in finala Eurovision, dupa o pauza de cinci ani, cu piesa in spaniola Llamame. Din pacate, la jumatatea votului Romania este la coada clasamentului.…

- Finala Eurovision 2022 are loc acum la Torino, iar show-ul e transmis in direct la TVR 1. Cantarețul WRS este cel care a reușit sa duca din nou Romania in finala Eurovision, dupa o pauza de cinci ani, cu piesa in spaniola Llamame.

- Romania va intra in prima parte a finalei Eurovision 2022 sambata, 14 mai, de pe poziția cu numarul 2, insa WRS va avea o misiune extrem de dificila, in contextul in care casele de pariuri dau ca favorita pentru caștigarea trofeului reprezentanta Ucrainei, Kalush Orchestra, cu melodia Stefania.

- Wrs a cucerit publicul de la Torino cu melodia Llamame. Romanii din diapsora au votat piesa, iar artistul a marturist ca este "un sentiment formidabil sa știi ca ai alaturi de tine atat de mulți compatrioți". Romania revine in finala Eurovision dupa cinci ani de absenta.

- Eurovision 2022 are loc la Torino, in luna mai. Marea Britanie și-a ales și ea reprezentatul, este vorba despre Sam Ryder, un tanar cantareț celebrul pe rețelele de socializare, in special pe TikTok, unde are peste 12 milioane de urmaritori. Sam Ryder, in varsta de 31 de ani, s-a nascut in Essex, un…