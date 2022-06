Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de securitate ucrainean a declarat marti ca a arestat un fost agent KGB sovietic care a ajutat la dirijarea atacurilor cu rachete rusesti care au ucis peste 50 de soldati la o unitate militara din vestul tarii in luna martie, informeaza Reuters.

- Serviciul de securitate ucrainean a anunțat ca a arestat un fost agent KGB care a ajutat la dirijarea unor atacuri cu rachete rusești care au ucis peste 50 de militari in vestul Ucrainei, in luna martie, relateaza Reuters. Fostul agent KGB a trimis rușilor locațiile țintelor de la centrul de pregatire…

- Serviciul de securitate ucrainean a anunțat ca a arestat un fost agent KGB care a ajutat la dirijarea unor atacuri cu rachete rusești care au ucis peste 50 de militari in vestul Ucrainei, in luna martie, relateaza Reuters.

- Ucraina a reținut un oficial de rang inalt din guvernul de la Kiev și un mare afacerist suspectați ca fac parte dintr-o rețea ruseasca de spionaj, a anunțat marți Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), potrivit Reuters.

- 87 de persoane au fost ucise, saptamana trecuta, intr-un atac aerian rusesc in orasul Desna. Cifra a fost anuntata de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Aceasta pare a fi cea mai mare pierdere de vieti omenesti a Ucrainei intr-un singur atac, anunta Reuters.

- Un om de afaceri ucrainean transforma in ​brelocuri de chei, ca suveniruri, resturi de la un avion de lupta rusesc doborat și le vinde in strainatate pentru a sprijini efortul de razboi.Nu a dorit vreodata sa forjeze ascuțișul pentru pluguri, dar omul de afaceri ucrainean Iurii Vysoven transforma epava…

- Experții militari din Marea Britanie susțin ca Rusia incearca sa incercuiasca pozițiile Ucrainei in estul țarii, potrivit Reuters, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- UPDATE 3 Rusia vizeaza, in faza a doua a operatiuni sale militare in Ucraina, sa preia controlul deplin in Donbas si in sudul Ucrainei pentru a dispune de un coridor terestru spre Crimeea, a afirmat vineri comandantul adjunct al Districtului militar central al Rusiei, citate de agentiile de presa ruse,…