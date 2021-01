Ucis în noaptea de Revelion, de un student moldovean Procurorii doljeni au cerut și obținut arestarea unui tanar de 20 de ani, cetațean moldovean, acuzat ca a ucis un barbat de 71 de ani, din comuna Unirea. Anchetatorii au stabilit ca inculpatul, student la o facultate din Craiova, a ucis victima pentru a-i fura economiile. In urma ancetei, procurorii doljeni au stabilit ca, in toamna anului 2019, inculpatul a venit la studii in Craiova. A fost cazat la un camin din Craiova, dupa care a participat la un program de voluntariat. In vara anului trecut, studentul s-a imprietenit cu un barbat din Unirea. Așa a ajuns inculpatul sa locuiasca in comuna… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

