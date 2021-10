Ucis de propria mașină. Un șofer din Botoșani a uitat să tragă frâna de mână, iar vehiculul l-a strivit Un barbat din județul Botoșani a murit, sambata seara, 16 octombrie, in urma unui accident cel puțin neobișnuit. Omul a fost calcat de propria mașina, pe care nu a asigurat-o cand a coborat sa deschida poarta, pentru a intra in curte. Șoferul de 52 de ani se intorsese acasa, de la munca, in localitatea Hudești. A oprit mașina de teren in fața casei și a coborat sa deschida poarta. Insa a uitat sa traga frana de mana. Pentru ca terenul se afla in panta, autoturismul a pornit la vale, potrivit botosaninews.ro . Barbatul a incercat sa opreasca mașina și s-a bagat in fața acesteia. Insa bolidul l-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

