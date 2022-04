Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de baschet U-BT Cluj-Napoca a pierdut, cu scorul de 75-92, cel de-al doilea meci din cadrul sferturilor de finala din Liga Campionilor, disputat in deplasare, in compania formatiei germane MHP Riesen Ludwigsburg.In sferturile se joaca dupa sistemul „cel mai bun din trei partide”, iar…

- U BT Cluj-Napoca-MHP Riesen Ludwigsburg 76-73. Brandon Brown, point guard-ul lui U-BT Cluj, a explicat de ce el și echipa sa nu și-au pierdut mințile dupa victoria senzaționala cu Riesen, dezvaluind unde s-a facut diferența și ce așteptari au alb-negrii A fost o seara de vis la Polivalenta clujeana,…

- Campioana Romaniei la baschet masculin, U-BT Cluj-Napoca, va infrunta pe MHP Riesen Ludwigsburg (Germania) pentru accederea in turneul Final Four al Basketball Champions League, care se va disputa la Bilbao (Spania), in perioada 6-8 mai 2022. Duelul din sferturile de finala se disputa dupa sistemul…

- U-BT Cluj-Napoca se va lupta pentru in loc in Final 4 Ligii Campionilor cu MHP Riesen Ludwigsburg, intr-o confruntare care se va decide dupa sistemul „cel mai bun din trei partide”. Tragerea la sorți a sferturilor de finala din Liga Campionilor a avut loc la Bilbao, acolo unde se va desfașura intre…

- Echipa masculina de baschet U-BT Cluj-Napoca s-a impus, cu scorul de 92-81 (22-18, 21-21, 25-16, 24-26), in fata formatiei ucrainene BC Prometei Zaporoje, intr-o partida disputata la Nymburk (Cehia), contand pentru Grupa K a Ligii Campionilor.Campioana Romaniei, antrenata de Mihai Silvasan, a ajuns…

- ​U-BT Cluj-Napoca a învins echipa belgiana Filou Oostende, cu scorul de 86-75, luni seara, pe teren propriu, într-un meci din Grupa K a Ligii Campionilor la baschet masculin.Scorul pe sferturi a fost 26-24, 11-13, 22-19, 27-19.Campioana României, debutanta în…

- CSM Arcada Galati a fost invinsa in deplasare de formatia poloneza PGE Skra Belchatow, cu scorul de 3-2 (25-21, 26-24, 19-25, 21-25, 15-13), in prima mansa a sferturilor de finala ale Cupei CEV la volei masculin. Campioana Romaniei s-a inclinat dupa doua ore si 9 minute de joc, reusind sa egaleze la…

- Campioana Romaniei la baschet masculin, U Banca Transilvania Cluj, a invins marti, in deplasare, formatia iberica Unicaja Malaga, scor 79-73 (43-41), in primul meci din grupa K, faza Top 16, a Basketball Champions League. Principalii marcatori ai partidei au fost Alonso 17 puncte, pentru gazde,…