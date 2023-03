Dăm ceasul înainte. Când va trece România la ora de vară

România va trece la ora de vară în noaptea de sâmbătă, 25 martie, spre duminică, 26 martie. Ceasul se va da cu o oră înainte,... The post Dăm ceasul înainte. Când va trece România la ora de vară appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad . [citeste mai departe]