Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Credit Suisse Group a inceput discutii cruciale despre viitorul bancii, care se vor desfasura pe parcursul acestui weekend, dupa ce unele banci concurente au devenit precaute in relatiile cu banca, in timp ce autoritatile de reglementare i-au cerut sa incheie un acord cu rivala elvetiana…

- Directorul financiar al Credit Suisse, Dixit Joshi, si echipele sale, se vor intalni in weekend pentru a evalua scenariile strategice pentru banca, au declarat vineri persoane care cunosc problema. Credit Suisse, care are o istorie de 167 de ani, este cea mai cunoscuta institutie financiara prinsa in…

- Prețul acțiunilor Credit Suisse s-a prabușit in ultimele zile, iar un imprumut de urgența acordat de banca centrala elvețiana nu a reșit sa calmeze neincrederea piețelor, scriu Financial Times și Reuters. UBS este in discuții pentru a prelua integral sau parțial Credit Suisse , consiliile de administrație…

- Falimentul SVB este doar inceputul unei crize financiare care se va solda cu multe instituții de credit ce iși vor inchide porțile, avertizeaza Larry Fink, directorul executiv al celui mai mare administrator de active din lume.Fink compara actuala criza nu cu turbulențele din 2008-2009, ci…

- Credit Suisse a scazut pentru prima data la sub 2 franci elvetieni (2,18 dolari) pe actiune, dupa ce Saudi National Bank, principalul sau actionar, a declarat ca nu poate depasi 10% din actiuni din cauza unei probleme de reglementare. Actiunile Credit Suisse s-au prabusit la un moment dat, miercuri,…

- Se preconizeaza o criza mai mare decat cea din 2008. Și de aceasta data, startul crizei se da tot din SUA. Daca ne amintim cu atenție, in urma cu 15 ani, criza mondiala a pornit dupa ce banca americana de investitii Lehman Brothers a dat faliment. Acum, Silicon Valley Bank, una dintre cele mai mari…

- A urmat un anunt din partea bancii axate pe sectorul tehnologiei, privind o majorare de capital pentru a ajuta la compensarea pierderilor din vanzarea de obligatiuni. Indicele Euro Stoxx Banks a scazut cu 4%, inregistrand cea mai proasta evolutie zilnica din iunie. Actiunile bancii germane Deutsche…

- Cele mai recente raportari financiare ale marilor banci americane au oferit o imagine eterogena a mediului financiar in trimestrul al patrulea al anului trecut. Inflația, reducerea numarului de tranzacții in zona de investiții, scaderea consumului și pregatirile pentru recesiune, inclusiv o combinație…