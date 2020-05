Stiri pe aceeasi tema

- "Dupa doi ani in care am desfașurat parteneriate cu restaurantele locale pentru a oferi servicii de livrare de mancare convenabile și de incredere, am luat decizia dificila de a sista serviciile Uber Eats in Romania, incepand de miercuri, 3 iunie. Deși ne pare rau ca Uber Eats nu va mai fi…

- Serviciile de ambulanța din toata țara țin luni un moment de reculegere in memoria unui ambulanțier din Suceava, confirmat cu coronavirus, care a murit. 11 cadre medicale au fost rapuse de COVID-19 in Romania. Ambulanțierul de 61 de ani e al doilea deces de la SAJ Suceava. Pe lista deceselor e și o…

- Ce se intampla pe piața romaneasca, dupa ce petrolul american a ajuns la cotații negative. Ministru: O scadere a pretului la pompa este pozitiva pentru pupulație, dar inseamna ca economia nu merge Romania nu va fi afectata pe termen scurt de scaderea dramatica a pretului petrolului de pe pietele americane,…

- Romania este tara cu cei mai mult proprietari din Europa, ceea ce pare sa demonstreze ca toata lumea isi doreste sa detina un apartament sau o casa. Piata imobiliara se afla intr-o continua dezvoltare in tara noastra, ceea ce inseamna ca in ultimii ani a crescut considerabil cererea pentru…

- Radu Burnete, director executiv al Confederatiei Patronale Concordia, explica, intr-un interviu pentru Libertatea, care sunt industriile cel mai greu afectate de criza coronavirus și ce masuri ar trebui sa ia Guvernul ca angajații din mediul privat sa poata supraviețui in aceasta perioada dificila.…

- CCC Romania anunța lansarea magazinului online, disponibil la www.ccc.eu/ro , incepand cu data de 18 martie 2020. Clienții din Romania pot alege din mii de modele diferite prin intermediul portalului de e-commerce care le ofera, totodata, și livrare la domiciliu, gratuita, odata cu lansarea. Joanna…

- Mastercard anunța extinderea parteneriatului cu Rakuten Viber pentru a lansa Moneytou, serviciul de plata peer-to-peer (P2P) disponibil în Viber, aplicația de mesagerie cu peste un miliard de utilizatori din întreaga lume. Ca o continuare a lansarii Moneytou în Ungaria și Ucraina de…

- Decizie controversata a Netflix in Romania. Pagina de Media scrie astazi despre faptul ca Netflix renunța sa mai ofere luna gratuita utilizatorilor noi pe platforma. Aceeași decizie a mai fost luata in urma cu ceva timp in Polonia, dupa ce Netflix a descoperit ca polonezii abuzeaza de aceasta facilitate…