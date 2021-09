Oferta serviciului Uber Pop, in perioada februarie 2014-iulie 2015, se afla la originea acestei condamnari. Ea le permitea utilizatorilor sa se afle in legatura cu vehicule ai caror soferi erau simpli particulari si nu detinatori ai unei licente de taxi sau vehicul de turism cu sofer (VTC). Tribunalul a stabilit ca Uber, prin oferta sa Uber Pop, a incalcat regulile pietei si a ”provocat in mod necesar un prejudiciu moral, constand in atingerea imaginii si reputatiei soferilor de taxi”. Oferta Uber Pop a adus Uber numeroase probleme in justitie si un val de proteste din partea taximetristilor.…