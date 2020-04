Stiri pe aceeasi tema

- Laboratorul a fost inaugurat in urma unei conferinte de presa la care au participat prof.dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iasi, conf.dr. Bogdan Tamba, directorul CEMEX, si dr. Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase. Rectorul universitatii a explicat ca au durat trei saptamani obtinerea…

- DSP Alba a depașit astazi, cifra de 600 de teste COVID-19 de cand s-a inceput testarea, conform directorului instituției. „Pana acum etapa de extracție ARN din procedura de testare s-a facut manual, de luni sau marți in funcție de furnizori, vom primi kituri de extracție automata pentru extractorul…

- Consiliul Judetean Neamt va aloca 7,5 milioane lei Spitalului Judetean de Urgenta Piatra-Neamt, pentru achizitia de aparatura si echipamente medicale, in contextul Covid-19, a declarat, sambata, intr-un comunicat de presa, remis AGERPRES, presedintele Ionel Arsene. Cu aceasta suma ar urma sa fie achizitionate…

- Incepand de vinerea trecuta se fac teste Covid 19 la Brasov. Au venit kit-uri de analiza pentru 500 de persoane! Spitalul de Boli Infecțioase Brașov a primit vineri 500 de teste coronavirus pentru aparatul Real Time PCR din laboratorul de biologie moleculara, astfel incat se pot face teste…

- Consiliul județean Buzau anunța ca fost aprobata de catre Ministerul Sanatații achiziționarea unui aparat ”Real Time PCR” pentru județul Buzau, aparat ce va ajuta la testarea cat mai rapida a persoanelor suspecte de coronavirus. Acesta va fi amplasat in cadrul Direcției de Sanatate Publica, avand o…

- „Rolul spitalului mobil este de a veni in ajutorul combaterii raspandirii epidemiei COVID-19. Spitalul va avea absolut toate dotarile necesare, astfel incat pacienții sa beneficieze de tratament și ingrijiri medicale la cele mai inalte standarde și va dispune de toate masurile de siguranța și de igienizare…

- Președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, a convocat Consilul Județean Prahova in ședința de indata, in vederea alocarii sumei de 1,513 milioane de lei pentru achiziționarea de aparatura medicala necesara Spitalului Județean de Urgența Ploiești, in contextul epidemiei de coronavirus.Astfel…

- Ministerul Sanatații monitorizeaza in permanența situația stocurilor de teste pentru diagnosticare moleculara (Real Time PCR) existente la nivel național, anunța Grupul de Comunicare Strategica.