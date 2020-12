Antrenorul formației Universitatea Craiova, Corneliu Papura, a afirmat la conferința de presa de dupa meciul cu FCSB, pierduta cu 2-0, ca jocul elevilor sai s-a „rupt“ imediat dupa primirea celui de-al doilea gol. „Au fost doua reprize distincte. In prima am fi meritat sa intram noi cu avantaj la cabine. Echipa adversa a avut primul șut pe poarta, daca nu ma inșel, chiar in minutul in care a marcat, 38. In repriza a doua, dupa golul primit, am cedat psihic și fizic și am fost dominați total. Nu pot sa-mi dau seama acum care a fost cauza. O sa analizez și o sa vad despre ce este vorba. Obiectivul…