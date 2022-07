Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Pușcaș (61 de ani), președintele celor de la FCU Craiova, a vorbit despre transferul important reușit de olteni, aducerea grecului Kyriakos Papadopoulos (30 de ani), un jucator cu un CV impresionant și a ținut sa ii ironizeze pe rivalii de la Rapid. Trecut pe la formații precum Schalke, Bayer…

- Arena „Nicolae Marasescu” din Craiova gazduieste, sambata, 18 iunie, si duminica, 19 iunie, intrecerile celei de-a 75-a editii a Campionatelor Balcanice de atletism rezervate seniorilor. La startul competitiei, se vor alinia sportivi din nu mai putin de 19 tari - Armenia, Austria, Azerbaidjan, Bosnia-Hertegovina,…

- Moldova și Ucraina se numara printre țarile care s-au calificat in finala concursului Eurovision, ediția cu numarul 66, in urma primei semifinale de marți seara de la Torino. Cele 17 tari reprezentate pe scena au fost Albania, Letonia, Elvetia, Slovenia, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina, Lituania,…

- Schalke a caștigat cu St. Pauli, scor 3-2, in etapa #33 din 2.Bundesliga, dupa ce la pauza era condusa cu scorul de 0-2. Retrogradata din Bundesliga in sezonul trecut, Schalke revine in elita fotbalului german dupa doar un sezon. Echipa din Ruhr a caștigat liga secunda, dupa ce a ajuns la 62 de puncte,…