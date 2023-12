Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Steaua Bucuresti a pierdut miercuri, in deplasare, si ultimul meci din grupa A a Ligii Campionilor, scor 7-16, cu AN Brescia. Steaua va continua in optimile EuroCup.Scorul pe reprize a fost 4-0, 5-2, 3-1, 4-4, potrivit news.ro. In grupa A, stelistii au obtinut rezultatele: cu VK…

- U-BT Cluj-Napoca s-a impus pe teren propriu in fața celor de la 7bet-Lietkabelis Panevezys cu 120-111 (21-23, 23-13, 30-23, 23-38, 23-14) in Eurocup. Campioana Romaniei a obținut al șaptelea succes in grupa B a Eurocup din noua meciuri disputate pana acum. U-BT Cluj-Napoca a jucat acasa cu 7bet-Lietkabelis…

- Formația de baschet masculin U-BT Cluj-Napoca a obținut o noua victorie in Grupa B a EuroCup. „Studenții” s-au impus, miercuri seara, in deplasare, in fața italienilor de la Dolomiti Energia Trento, cu scorul de 98-60 (34-14, 11-19, 26-8, 27-19). Campioana Romaniei a reusit a sasea sa victorie in sapte…

- U-BT Cluj-Napoca a bifat a cincea sa victorie in sase partide in Grupa B a competitiei masculine de baschet EuroCup, 86-75 (26-14, 25-10, 13-24, 22-27) cu formatia germana ratiopharm Ulm, miercuri seara, in BT Arena din Cluj-Napoca.Campioana Romaniei a avut o prima jumatate de meci excelenta, la…

- U-BT Cluj-Napoca s-a impus in deplasarea cu Aris Salonic, scor 61-59, și a ajuns la 4 victorii in primele 5 runde din Eurocup la baschet masculin. Campioana Romaniei continua parcursul remarcabil din grupa B a Eurocup, a doua competiție a baschetului masculin european, dupa Euroliga. ...

- JL Bourg și U-BT Cluj-Napoca se infrunta in runda cu numarul 3 a grupei B din Eurocup la baschet masculin, astazi, de la ora 20:30. Partida va fi liveSCORE pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 4. JL Bourg și U-BT Cluj-Napoca, live de la 20:30 U-BT Cluj-Napoca, campioana Romaniei la baschet masculin,…

- U-BT Cluj-Napoca a revenit senzațional și s-a impus in deplasarea cu Slask Wroclaw, scor 70-67, in runda secunda a grupei B din Eurocup la baschet masculin. U-BT Cluj a inceput stagiunea europeana cu o victorie entuziasmanta in sala proprie, 80-71 in fața lui Turk Telekom. Elevii lui Mihai Silvașan…

- Campioana Romaniei, U-BT Cluj-Napoca, a pornit excelent in a doua competitie continentala ca importanța, impunandu-se cu 80-71 in fata finalistei din sezonul trecut, Turk Telekom Ankara In Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, cu o atmosfera incendiara asigurata, U-BT a reușit un start perfect pentru actualul…