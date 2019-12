U-BT Cluj continuă să impresioneze! Ardelenii au învins la scor pe CSU Sibiu Formatia clujeana a reusit sa se impunp cu 83-64 în fata celor de la CSU Sibiu, iar soarta calificarii în penultimul act pare ca s-a deschis înca din mansa tur. Sibienii au început mai bine jocul si au condus cu sapte puncte (10-3), dar trupa antrenata de Silvasan a revenit pâna la finalul primului sfert si putea sa îl câstige daca Philmore nu egala la 16 în ultima secunda. U-BT a controlat sfertul al doilea si avea sa conduca cu 43-34 la pauza jocului. Sibienii au facut ajustari în defensiva si s-au apropiat la doar cinci puncte… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

