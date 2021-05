U-BT Cluj cere permisiunea pentru a organiza un meci de baschet test cu spectatori

Stiri pe aceeasi tema

- CS Dinamo Bucuresti a ratat calificarea in play-off-ul Ligii Nationale de baschet masculin, dupa ce a fost invinsa de FC Arges Pitesti cu scorul de 100-75 (21-19, 33-18, 20-21, 26-17), miercuri, la Sibiu, in ultimul meci din sezonul regulat, scrie Agerpres.ro. Nikola Jevtovic, cu 15 puncte,…

- In ședința de Guvern de luni, 10 mai, s-a creat cadrul legal prin care revenirea spectatorilor la competițiile sportive in cadrul unor evenimente test este permisa. Incepand cu data de 13 mai 2021, suporterii vor putea asista din nou la anumite competiții sportive din Romania, care vor intruni o serie…

- Ultimele partide din sezonul regulat al Ligii Nationale de baschet masculin se vor juca in 6-7 mai, la Oradea, Constanta si Galati, in cadrul Turneului 14 al competitiei, anunța news.ro. FR Baschet a anuntat programul partidelor din cele trei grupe, dupa cum urmeaza: 6 mai - Athletic…

- Sepsi SIC Sfantu Gheorghe si CSM Satu Mare s-au calificat, marti, in semifinalele Ligii Nationale de baschet feminin, dupa ce au castigat cu 2-0 seriile din primul tur al play-off-ului. ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe a trecut de CS Agronomia Bucuresti cu 79-34, dupa ce se impusese si luni,…

- "Leii" din Banat vor reveni saptamana viitoare pe parchetul salii "Constantin Jude" pentru restanța cu multipla campioana CSM CSU Oradea și pentru turneul 12 al Ligii Naționale... The post Personalul medical, onorat la meciuri de baschet. SCM Timișoara, inițiativa de suflet pentru cei din linia intai…

- Echipa de baschet masculin CSM Oradea a invins, vineri, formatia CSU Sibiu, scor 82-71 (35-39), in cadrul Turneului 10 al Ligii Nationale. Cele doua echipe s-au confruntat si in FIBA Europe Cup, iar CSM Oradea s-a calificat la Turneul Final 4 al competitiei, programat la Tel Aviv. In urma…

- CSO Voluntari si-a consolidat pozitia pe podiumul Ligii Nationale de baschet masculin, dupa ce a invins-o pe CS Dinamo Bucuresti cu 105-90, joi, pe teren propriu. David Devoe Joseph, 25 puncte, 6 recuperari, 4 pase decisive, Anthony Bernard Hickey, 16 p, 5 rec, 10 pd, Ousmane Barro, 18 p, 8 rec, au…

- Programul "Noua Casa" este din nou activ pentru populatie dupa publicarea ordinului privind nivelul comisioanelor de risc administrate de FNGCIMM in Monitorul Oficial. "Incepand de astazi (joi - n.r.), Programul Noua Casa este din nou activ pentru populatie dupa publicarea ordinului privind…