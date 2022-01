Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul nationalei de baschet masculin, Dragan Petricevici, a anuntat, joi, lotul de 15 jucatori convocati pentru partida cu Albania, din 24 februarie, din precalificarile Campionatului European din 2025, conform news.ro. Potrivit FR Baschet, jucatorii convocati sunt Tudor Gheorghe (FC…

- SCM Ramnicu Valcea a invins-o dramatic pe CS Minaur Baia Mare, cu scorul de 33-32 (16-17), miercuri, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 10-a a Ligii Nationale de handbal feminin, care a opus echipele clasate pe locul 3, respectiv 2 in sezonul trecut, anunța Agerpres. Minaur a facut…

- In ultima etapa din turul Diviziei A1 la volei masculin, CS Unirea Dej a invins cu 3-2 Știința București. Partida dintre Unirea Dej și Știința București – contand pentru etapa cu numarul 11 – s-a disputat ieri, cu incepere de la ora 18, in Sala de Sport ”Petru Stavariu” din Dej. Uniriștii antrenați…

- Campioana Romaniei la fotbal a caștigat joi seara ultimul meci din faza grupelor Conference League, in compania cehilor de la Jablonec, cu scorul de 2-0 (1-0). Cu o singura victorie și o remiza, ardelenii ocupa ultimul loc in grupa și rateaza calificarea in faza eliminatorie a competiției, anunța…

- Volei Alba Blaj, victorie importanta in optimile Cupei CEV: A invins cu 3-1 PAOK Salonic, dupa un meci de doua ore Volei Alba Blaj a invins-o in deplasare pe PAOK Salonic, cu scorul de 3-1, miercuri seara, in prima mansa a optimilor de finala ale Cupei CEV la volei feminin. Vicecampioana Romaniei a…

- U-BT Cluj-Napoca a obtinut o victorie dramatica in fata echipei israeliene Hapoel U-NET Holon, cu scorul de 106-101 (17-24, 20-22, 20-15, 26-22, 11-11, 12-7), dupa doua reprize de prelungiri, miercuri seara, in BTarena, in Grupa G a Ligii Campionilor la baschet masculin.

- ​CSM Oradea a obținut a doua victorie în Grupa H a FIBA Europe Cup. Vicecampioana României la baschet masculin a învins marți, pe teren propriu, scor 67-57, echipa portugheza FC Porto, în etapa a 5-a.Principalii marcatori ai partidei au fost Richard 22 puncte, pentru…

- SCM Zalau a bifat sambata a sasea victorie in 11 etape, insa a trait periculos pana in ultima secunda. Jocul formatiei zalauane a fost si in disputa de sambata departe de ceea ce ar trebui sa arate o echipa de nivelul SCM-ului, iar oaspetii, CSM Satu Mare, au profitat si au condus cu 2 – 0. Scorul a…