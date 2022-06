Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este un secret faptul ca Tzanca Uraganu este in stare sa faca tot posibilul pentru a-și rasfața iubita. De ziua de naștere a Alinei Marymar, manelistul i-a organizat o petrecere la care alte domnișoare doar viseaza. Stați sa vedeți ce a urmat, caci surpriza cea mare a venit de abia dupa petrecerea…

- Zi de sarbatoare pentru Alina Marymar! A fost petrecere mare seara trecuta in lumea buna din Capitala și asta pentru ca Alina Marymar și-a organizat o petrecere fastuoasa cu ocazia zilei sale de naștere. Iubita lui Tzanca Uraganu a petrecut toata noaptea alaturi de iubitul ei, dar și de ceilalți invitați.

- Este nunta momentului in showbiz-ul romanesc, iar cat mai multe vedete de la noi din țara se bucura alaturi de Florin Salam și Roxana Dobre. Tzanca Uraganu și Alina Marymar și-au facut apariția la marele eveniment și au ales sa poarte ținute spectaculoase. Iata cum arata cei doi!

- Știm cu toții ca Tzanca Uraganu are o viața pe lux și opulența, iar celebrul cantareț are tot ce-și dorește. Daca pe planul profesional se poate bucura de un succes uriaș, același lucru putem spune și de cel sentimental. Iubita lui Alina Marymar l-a surprins pe celebrul manelist cu un cadou de mii de…

- Tzanca Uraganu face ce face și atrage toate privirile. In urma cu cateva zile, celebrul manelist a fost surprins in compania Lambadei, cea care l-a facut tata pentru a doua oara in urma cu trei luni, insa acum a postat mai multe clipuri video cu Alina Marymar, in timp ce-i face o declarație de dragoste.

- Presupusa amanta lui Vladimir Putin, fosta campioana olimpica la gimnastica ritmica, Alina Kabaeva, in varsta de 38 de ani ar fi insarcinata pentru a treia oara, a anuntat un canal rusesc de stiri, relateaza The Sun.

- E oficial! Tzanca Uraganu nu o poate uita in fel și chip pe fosta lui partenera de viața, Lambada. Cei doi au devenit parinți pentru a doua oara luna trecuta și se pare ca Tzanca Uraganu nu se poate dezlipi de blondina, deși afirma ca o iubește nebunește pe nimeni alta decat Alina Marymar.

- Tzanca Uraganu și Alina Marymar formeaza unul dintre cele mai tumultuoase și controversate cupluri din lumea showbiz-ului romanesc. Chiar și așa, relația lor a ajuns rapid la un alt nivel, iar drept dovada, Tzanca Uraganu i-a transmis un mesaj neașteptat viitoarei sale soacre, mamei Alinei Stoican.