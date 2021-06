Stiri pe aceeasi tema

- Fiica lui Victor Slav și a Biancai Dragușanu a ajuns pe mana medicilor, dupa ce s-a confruntat cu mici probleme de sanatate. Sofia a fost dusa de mama ei la un control, la Cluj, pentru a afla ce se intampla cu micuța.

- Deja nu mai este un secret ca, in ultima perioada, Lambada este din ce in ce mai activa pe rețelele de socializare. Fosta nevasta a lui Tzanca Uraganu obișnuiește sa posteze fotografii și videoclipuri cu fiica ei, Lambada, care ii țin in priza pe internauți. De data aceasta, Anaisa, fiica lui Tzanca…

- Ce dulce este impacarea, nu-i așa? Cu siguranța Alina Marymar și Tzanca Uraganu sunt cei mai in masura sa ne spuna acest lucru, dupa ce manelistul i-a facut o surpriza de proporții focoasei brunete chiar de ziua, demontand toate zvonurile și speculațiile aparute la adresa poveștii de iubire pe care…

- Oana Roman a dus-o pe Isabela la medic pentru un control de rutina, dar și pentru a stabili daca micuța trebuie sa mearga la nutriționist pentru o dieta speciala. Vedeta a ales sa mearga la medicul la care iși ducea fetița in primii ani de viața, dar nu a fost o misiune ușoara sa o convinga pe micuța.

- Gina Pistol este nedezlipita de fiica ei și a lui Smiley. Petrecandu-și tot timpul cu ea, fericita mamica a observat ca micuța Josephine este foarte, foarte energica, astfel ca s-a gandit la o „porecla” inedita care o sa caracterizeze! Iata ce ipostaze rare le-a impartașit vedeta cu fetița ei!

- Cum arata acum fiica Elenei Udrea? Micuța e copia fidela a tatalui, susțin mulți dintre internauții care au vazut fotografiile cu aceasta. Fetița a implinit 2 ani și jumatate. Cum arata fiica Elenei Udrea? Fetița are 2 ani și jumatate Elena Udrea se bucura de o viața mai liniștita decat a avut parte…

- Tzanca Uraganu e intr-o noua relație și a renunțat de tot la femeile care l-au inconjurat in ultima perioada. Manelistul se iubește cu Alina Marymar, iar recent cei doi au publicat inca o fotografie impreuna.

- Marius Moga și Bianca Lapuște formeaza unul din cele mai discrete cupluri din Romania. Cei doi iși țin relația departe de ochii lumii, iar pe fetița lor au ferit-o cat au putut de mult de obiectivele indiscrete ale angajaților publicațiilor mondene.