Stiri pe aceeasi tema

- Petrica Cercel a murit, dupa ce s-a infectat cu COVID-19. Cantarețul era internat la Terapie Intensiva, la un spital din Capitala. Vestea trista a provocat multa suferința in randul celor care l-au cunoscut. Este vestea trista a zilei! Petrica Cercel a murit, dupa ce in urma cu cateva zile a fost internat…

- Sorinel Puștiu a oferit primele declarații la Antena Stars, la auzul veștii ca prietenul sau de o viața, Petrica Cercel, a murit. Cantarețul e distrus de durere și spune ca a sperat pana in ultima clipa la o minune.

- Jean-Paul Belmondo a fost inmormantat ieri, iar la capataiul sau i-au stat nu doar cei mai buni prieteni, ci și mari actori și personalitați din lumea cinematografiei franceze, printre care celebrul Alain Delon. Devastat de pierderea suferita, actorul și-a facut apariția cu greu, deplasandu-se cu o…

- Face ce face și, din cand in cand, declara razboi colegilor de breasla. De data aceasta nu este vorba nici despre Florin Salam și nici despre Dani Mocanu, ci despre una dintre cele mai puternice voci din lumea maneliștilor, și anume celebra Narcisa Moisa. Manelistul a dat carțile pe fața spunand ca…

- Am aflat cu toții teribila veste, chiar de la Marcel Pavel! Aseara, artistul a facut anunțul trist pe internet, fiind vorba despre decesul prea iubitei sale mame. Cantarețul a intrat in direct la Antena Stars și ne-a marturisit ca simte cum ii fuge pamantul de sub picioare, argumentand ca, deși spera…

- Astazi se implinește o luna de la moartea lui Florin Condurațeanu, iar fiul sau a vorbit in exclusivitate la Antena Stars despre aceste zile grele de dupa decesul parintelui. El a declarat ca il simte tot timpul alaturi pe tatal sau și apare mereu in vis.

- In plin scandal cu mezinul familiei Clejanilor, Ramona Manole, fiica nelegitima a lui Ionița de la Clejani, a luat o hotarare la care nimeni nu s-ar fi așteptat. In exclusivitate, la Antena Stars, a povestit despre ce are de gand sa faca in legatura cu amenințarile cu moartea pe care le-a primit de…

- Sunt zile triste pentru Monica Gabor, asta deoarece in urma cu fix un an de zile tatal ei iși pierdea viața. Atat ea, cat și Ramona Gabor, sora sa, nu au putut fi prezente la inmormantarea parintelui din cauza pandemiei.