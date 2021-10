Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Minune este unul dintre cei mai mari cantareți de manele din Romania, recunoscut pentru talentul sau. Puțini știu insa cate clase are manelistul și ce facea la varsta la care copiii stateau cu cartea in brațe sau se jucau.

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a apreciat joi, la Europa FM, ca decizia șefului statului de a nu-i chema pe social-democrați primii la consultarile pentru desemnarea unui nou premier, reprezinta gesturi de „aroganța” și „intimidare”. „Nu e luata inca decizia (daca PSD merge la Cotroceni). Din punctul…

- Pentru a treia zi consecutiv, in Romania nu mai exista niciun pat de terapie intensiva disponibil pentru pacienții infectați cu coronavirus aflați in stare grava, transmite Grupul de Comunicare Strategica, joi, 7 octombrie. Potrivit datelor din aplicația alerte.ms, in spitalele din țara exista 1.484…

- Tzanca Uraganu e devestat de durere dupa ce a aflat ca Petrica Cercel a murit. Manelistul e in stare de șoc și a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca abia daca poate sa vorbeasca.

- Paparazzi Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, l-au surprins pe Tzanca Uraganu intr-un scandal de proporții, intr-un mall din Capitala. Celebrul manelist a izbucnit și a urlat chiar in mall, in fața tuturor, fara sa mai țina cont de imprejurimi, certandu-se la telefon cu un alt…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat, luni, intr-o conferinta de presa, ca proiectul Centrului Chinologic de la Sibiu de depistare a persoanelor infectate cu SARS-CoV-2 va fi extins in tara. In primul rand este vorba de Aeroportul International „Avram Iancu” din Cluj-Napoca. „Vor fi…

- Culița Sterp i-a schimbat banii unui invitat de la o cantare. De altfel, el este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din Romania. El este mereu pe drumuri și are concerte in multe orașe din țara. Culița Sterp i-a șocat pe invitați la o nunta Manelistul a ajuns chiar viral in mediul online, in urma…

- Pana astazi, 8 august 2021, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.084.919 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 1.048.548 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 208 cazuri noi de persoane…